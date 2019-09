Albisola Superiore. Si è festeggiata più che degnamente la 5a edizione del Master Ceramist con l’apertura da parte della dottoressa Simona Poggi, assessore alla cultura del comune di Albisola Superiore. La stessa dopo aver ribadito la sua disponibile presenza nel mondo ceramico ha dato il via alla gara.

Al centro di questa edizione la grande presenza del 14 volte campione del mondo, Francesco Motolese, maestro ceramista di Grottaglie (TA). Grande emozione ha suscitato la seconda serata quando l’artista si è esibito al tornio, si sono visti i nostri maestri, “vecchi lupi” (non per età) come Tino Gaggero emozionarsi per il risultato ottenuto di vedere la presenza nella scuola di ceramica di maestri di altre scuole ceramiche d’Italia.

In realtà la The Old School promotrice del Master stava già lavorando da un po’ a questo progetto ed ha svelato pochi giorni prima la sorpresa. Durante la seconda serata il maestro Motolese è stato affiancato nell’esibizione dai maestri locali Marcello Mannuzza e Guido Garbarino e il quel momento l’emozione ha toccato il punto più alto.

Per assistere alla loro esibizione i partecipanti alle gare di modellato, guidati dal maestro Tobi, e dei Macachi, amorevolmente e fermamente guidati da Nicoletta Mozzone, che assieme al marito Nanni Basso sono i detentori e i custodi della memoria della tradizione dei Macachi, spesso hanno abbandonato il posto gara.

“Durante la serata è intervenuta a salutarci il vice sindaco di Albisola Marina Nicoletta Negro – raccontano gli organizzatori – Il maestro Motolese si è fermato tre giorni durante i quali ha visitato alcune botteghe ceramiche, il Santuario di Arenzano, la città di Savona. Il presidente della Campanassa, Dante Mirenghi, ha permesso un’accurata ed interessante visita del monumento, presente nel corso della prima e terza serata ha voluto dare in dono una ceramica al maestro Motolese. La terza serata ha visto la presenza dell’assessore ai servizi sociali di Albisola Superiore Massimo Sprio piacevolmente colpito dalla manifestazione tanto da intervenire più volte con soddisfazione dei presenti tutti”.

“La premiazione – proseguono gli organizzatori – durante la terza serata è stata caratterizzata dalla consegna dei premi che quest’anno sono stati numerosi e ambiti. L’Associazione ceramisti e la The Old School hanno omaggiato il maestro Motolese di doni ricordo. Il Comune di Savona non ha fatto mancare la sua presenza attraversi il dott. Renato Giusto, presidente del consiglio comunale e grande intenditore del settore. Ancora la presenza del consigliere del comune di Varazze, Massimo Lanfranco che ha fatto sentire la sua voce prendendosi a cuore la possibilità di far si che anche Varazze possa inserirsi a pieno titolo nell’ambito ceramico, e il consigliere anche lui del comune di Varazze Gianatonio Cerruti. La serata è terminata con la consegna della piastrella ricordo, ormai consuetudine, del Master Ceramist, e con un grande happening come si vede dalle foto a corredo dell’articolo”.

“Il maestro Motolese in questi giorni ha dimostrato la sua grande serietà e professionalità rispondendo con entusiasmo e disponibilità ad ogni richiesta. La manifestazione è terminata con la promessa da parte dell’organizzazione che ogni anno si registri la partecipazione al Master di maestri ceramisti nazionali che possano portare nuova linfa ed entusiasmo” concludono.