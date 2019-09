Albisola, ecco la nuova associazione di promozione sociale “La Bella Brezza”

Albisola Superiore. Metti insieme una calda sera settembrina, un locale in riva al mare, tante persone, unisci entusiasmo, passione, amore per il territorio, professionalità e idee, aggiungi una poesia albisolese che profuma di tempo passato ed ecco il risultato: una splendida e partecipata inaugurazione per la neocostituita associazione di promozione sociale “La Bella brezza”.

L’associazione, che nasce dalla volontà di alcuni cittadini albisolesi di partecipare concretamente al tessuto sociale cittadino sia attraverso proprie idee e progetti sia attraverso la collaborazione con le altre realtà già attive sul territorio, ieri sera ha presentato il programma di eventi per il primo anno sociale davanti ad un pubblico di oltre 200 persone, semplici cittadini ma anche rappresentanti delle amministrazioni locali e di associazioni sportive e culturali.

Gli appuntamenti presentati sono eterogenei ma tra loro collegati da un fil rouge che, per l’anno 2019, è stato individuato nella tutela dei diritti dei bambini.

“Quest’anno cade il 30mo anniversario della ratifica della Convenzione Onu dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, per questo il nostro focus sarà orientato ai diritti dei bambini, declinati nelle varie aree tematiche che spazieranno dalla cultura allo sport, dall’ambiente al sociale” spiega il presidente dell’Associazione, prof. Alberto Parodi “vorremmo organizzare eventi ludici e ricreativi, rivolti non soltanto ai bambini, ma anche momenti di riflessione e dibattito più approfonditi. La serata ha già portato buoni frutti: oltre ad accogliere i primi associati, abbiamo avuto l’opportunità di confrontarci con altre associazioni già interessate a collaborare con noi, una rete che speriamo di coltivare ed ampliare negli anni. L’auspicio che ci facciamo è che un così buon inizio possa portare ad una proficua collaborazione anche con l’amministrazione comunale ed individuare una sede dove possano trovare spazio gli eventi che abbiamo in progetto”.

La Bella brezza vi invita al prossimo incontro di brain storming fissato per il 26 settembre per iniziare a selezionare idee e programmare il primo appuntamento: Halloween!