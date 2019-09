Albisola, cucciolata di gattini salvata durante l’allerta: ora cercano una famiglia

Albisola Superiore. Una cucciolata di gattini ha rischiato di annegare, durante la pioggia di domenica in una strada di Albisola Superiore. A raccontarlo è l’Enpa savonese: “L’allerta meteo era stata rapidamente declassata ma una pozza d’acqua, in via dei Siri, li ha quasi uccisi”.

Fortunatamente sono stati recuperati da un passante, che li ha poi consegnati ai volontari della Protezione Animali savonese. Ora si stanno pian piano riprendendo e, al termine delle cure, saranno disponibili per essere adottati.

Gli interessati li potranno vedere e prenotare presso la sede dell’Enpa in via Cavour 48 r a Savona, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, telefono 019 824735.