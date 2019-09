Albisola Superiore. Mezzi pesanti che circolano ad Albisola Superiore nonostante l’ordinanza che vieta il transito dei camion tutti i venerdì pomeriggio estivi.

Anche oggi, come già lo scorso venerdì, alla redazione di IVG sono arrivate alcune fotografie, scattate nel pomeriggio, che immortalano il passaggio di Tir in uscita dal casello autostradale. I mezzi pesanti imboccano poi corso Mazzini in direzione del porto di Savona.

Una situazione che non va giù ai cittadini, che chiedono maggior controllo sul rispetto dell’ordinanza. In ogni caso il divieto di circolazione per i mezzi pesanti al venerdì, dalle 15 alle 21, resterà in vigore solo fino al prossimo 13 settembre.