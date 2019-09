Albenga. Il Comune di Albenga accoglie la proposta dall’associazione culturale Cor et Amor, in collaborazione con il Movimento Mezzopieno e aderisce alla “4° Giornata Nazionale dei giochi della gentilezza”, anzi la amplia organizzando “La settimana della Gentilezza”. L’iniziativa, rivolta alla cittadinanza e in particolare ai bambini e alle loro famiglie, ha l’obiettivo di prevenire e correggere molti comportamenti che danneggiano il vivere sereno della comunità attraverso la cortesia.

“Oltre ai numerosi eventi che saranno realizzati durante la settimana si è deciso di istituire, per l’occasione, il Delegato alla gentilezza e di individuare a tal fine il consigliere comunale Martina Isoleri – spiegano dal Comune – Martina Isoleri ha già dimostrato sensibilità verso queste tematiche e si è resa disponibile a promuovere la buona educazione, il rispetto verso il prossimo, a sensibilizzare i cittadini ai comportamenti positivi ed accrescere lo spirito di comunità e per il bene comune”.

“Si tratta di un’iniziativa voluta dall’amministrazione e in particolare dalla sua componente femminile – afferma il sindaco Riccardo Tomatis – Questo è l’anno zero, ma intendiamo continuare a portare avanti questo progetto e, anzi, ampliarlo”.

“Questa iniziativa rientra negli obiettivi che, anche attraverso le associazioni di volontariato e i servizi sociali, vogliamo portare avanti – spiega l’assessore Simona Vespo – La Gentilezza, intesa nella sua accezione più ampia, deve essere la linea guida da seguire”.

Martina Isoleri consigliere comunale, nel ricevere la delega afferma: “Questa è stata una idea che abbiamo portato avanti in equipe. È stato un grande lavoro di squadra che ha coinvolto consiglieri e assessori, tra questi vorrei ringraziare in particolare Simona Vespo, Alberto Passino e Gianni Pollio. Sono contenta di aver ricevuto questa delega e mi auguro di poter continuare a realizzare eventi e manifestazioni prendendo spunto dal tema della gentilezza. Dobbiamo intendere questo termine come un vero e proprio stile da seguire nell’agire quotidiano e deve essere alla base dei nostri progetti. Questa per me è una sfida che accolgo con grande entusiasmo”.

La consigliera Marta Gaia: “Tutta l’amministrazione ha accolto con grande entusiasmo la proposta arrivata dall’Associazione Cor et Amor. Abbiamo creato molti eventi, laboratori e incontri per adulti e bambini, coinvolgendo le realtà del territorio. Albenga ha la fortuna di avere molti cittadini, singoli e in associazioni, attivi e intraprendenti che mettono a disposizione il loro sapere per il bene della città. Il messaggio che vogliamo far passare è che siamo tutti amministratori e ciceroni di Albenga. La gentilezza è un valore che si sta perdendo, gentilezza verso l’ambiente, verso la propria città ma anche verso il prossimo, il nostro invito è mettersi dalla parte di chi affronta situazioni di difficoltà, qualunque esse siano, e rapportarsi con essi di conseguenza. La settimana della gentilezza sarà il punto di partenza per una costante collaborazione con la cittadinanza”.

Di seguito il programma completo della settimana.

20/09

Progetto Legambiente “Puliamo il mondo” – Vadino – P.zza Europa – Leca

21/09

Progetto Legambiente “Puliamo il mondo” – Parco Cotta

Ore 16,00: Spettacolo di bolle per bambini (a cura di Luca Mazzara) – Piazza San Michele;

Ore 17,30: inaugurazione mostra “L’effimero e l’eterno”, a cura del Circolo fotografico di San Giorgio Biblioteca Comunale “S. Comanedi”

Ore 19,00 “Leggevamo 4 libri all’apericena” (a cura di Sandra Berriolo) Piazza Trincheri.

22/09

4° GIORNATA NAZIONALE DELLA GENTILEZZA

Dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18 letture e giochi in centro storico – Piazza Trincheri – Le Emozioni Gentili a cura di Associazione Immaginafamiglie

GENTILEZZA, te la LEGGO negli occhi! Letture e giochi sulla Gentilezza per grandi e piccini a cura dell’APS #COSAVUOICHETILEGGA?

• ACCOGLIERE CON GENTILEZZA … “L’Affido: un altro modo di essere famiglia” – A cura associazione Sjamo Onlus.

23/09

Bibliopride: letture in biblioteca (ore 10,00) (a cura di Gianni Peirano) Libri doppi in biblioteca!

“Ilaria&Simonetta”, attività di testimonianza e di incontro con la disabilità -Sedi delle scuole aderenti.

24/09

Bibliopride: letture in biblioteca (ore 10,00) (a cura di Gianni Peirano) Libri doppi in biblioteca!

INCONTRO CON L’AUTORE: “E io cosa dovrei dire?” (a cura di Angela Cascio)

ORE 17,00 (Laboratorio didattico per bambini). Biblioteca Comunale “S. Comanedi”

25/09

Bibliopride: letture in biblioteca (ore 10,00) (a cura di Gianni Peirano) Libri doppi in biblioteca!

INCONTRO IN OSTERIA: L’arte della gentilezza (a cura di Francesca Bogliolo e Cinzia Chiappori).

Dalle 19,30 Osteria del Tempo Stretto (apericena e conferenza).

26/09

Bibliopride: letture in biblioteca (ore 10,00) (a cura di Gianni Peirano) Libri doppi in biblioteca!

Anpas, Croce Bianca e Samaritan International: “Eroi senza super poteri”:

flash mob sul primo soccorso Piazza San Michele (orario: 11:00 – 12:00)

27/09

Bibliopride: letture in biblioteca (ore 10,00) (a cura di Gianni Peirano) Libri doppi in biblioteca!

Ore 18,00 LA CULTURA DELLA GENTILEZZA: La gentilezza nella filosofia (a cura del Prof. Gianmaria Zavattaro) La gentilezza nella letteratura romana (a cura della Prof.ssa Rosa Elisa Giangoia) Palazzo Peloso Cepolla

Ore 21,00 “Sporco Negro” (a cura di Kronoteatro) Piazza San Domenico – – Concessione del logo “Emys”

28/09

Differenziamo! A cura di Sat Piazza dei Leoni.