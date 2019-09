Albenga. Grave incidente stradale questa sera, intorno alle 22,30, a Vadino, in via San Calogero, nei pressi della Peugeot. Stando alle prime informazioni raccolte, a scontrarsi sono state due moto.

La dinamica non è ancora chiara ma l’impatto è stato frontale e molto violento. Sul posto si sono recate 4 ambulanze, 3 della croce bianca di Albenga e una di Alassio, e i vigili del fuoco.

di 7 Galleria fotografica Incidente ad Albenga, le immagini









Dopo aver prestato le prime cure sul posto, tutti i feriti sono stati trasportati d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

I due mezzi coinvolti sono una Harley Davidson, a bordo della quale c’era un uomo, ed una Vespa Piaggio con a bordo due ragazzi. Le condizioni di uno dei tre feriti, che si trovava sulla moto, sarebbero molto gravi. Sulla Vespa viaggiavano due giovani ingauni rispettivamente di 18 e 17 anni, uno dei due avrebbe riportato, secondo quanto appreso, una grave ferita ad una gamba.

Al momento la viabilità è bloccata in tutta la zona e sul posto sono in corso le indagini da parte della Polizia Stradale e della Municipale ingauna.

Secondo una prima sommaria ricostruzione dell’incidente sembrerebbe che i ragazzi a bordo dello scooter procedevano in direzione San Fedele, mentre il 50enne a bordo della moto made in USA procedeva in direzione oppposta, adesso bisogna capire come si sia verificato lo schianto.