Albenga, scontro auto-bici in viale Liguria: ciclista finisce in ospedale

Albenga. Incidente stradale, una manciata di minuti prima delle 18, in centro Albenga.

Il sinistro, la cui dinamica è ancora in via di accertamento, è avvenuto in viale Liguria. A scontrarsi sono state un’auto ed una bici.

Ad avere la peggio, il ciclista, che ha riportato diversi traumi ed escoriazioni. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della croce bianca di Albenga, che ha trasportato il ferito, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.