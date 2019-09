Albenga, scivola e cade sugli scogli battendo violentemente la testa: bimbo di 5 anni in ospedale

Albenga. Brutto incidente che ha visto protagonista un bambino, S.C. di 5 anni, in vacanza con la famiglia in Riviera, questo pomeriggio, sul litorale di Albenga.

L’episodio è avvenuto nei pressi dei bagni Derna, intorno alle 16. Il bambino si trovava sugli scogli quando, per cause ancora da accertare (probabilmente è scivolato), è caduto battendo la testa.

Sul posto si sono recati i militi delle croce bianca di Albenga, che hanno prestato le prime cure sul posto. Nonostante il brutto trauma cranico (ha riportato due ferite, una sopra il sopracciglio destro e una dietro la nuca), il bambino era vigile e cosciente.

È stato comunque trasportato in codice rosso (in via precauzionale) all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.