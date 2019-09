Albenga. E’ di due feriti, fortunatamente non gravi, il bilancio dell’incidente verificatosi questa notte intorno alle 3.45 ad Albenga.

Due ragazzi a bordo di uno scooter, di cui uno senza casco, si sono scontrati per cause ancora da chiarire contro un’auto in via Genova, all’incrocio con Viale Liguria.

di 8 Galleria fotografica Albenga, schianto nella notte: due feriti









I due giovani sono stati subito soccorsi dall’automedica e da due ambulanze della Croce Bianca di Albenga, e portato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Illesi invece i due occupanti dell’auto. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi.