Il Comune di Albenga continua a puntare sulla messa in sicurezza idrogeologica del territorio e partecipa a un bando per ottenere un finanziamento statale di 2,5 milioni di euro per la messa in sicurezza di rio Fasceo e Carendetta.

Dopo aver ricevuto il finanziamento Regionale (di 2,5 milioni di euro) per il primo lotto funzionale di quest’opera che nel suo complesso prevede lavori per un valore di 7 milioni di euro, l’amministrazione prosegue nella ricerca di finanziamenti.

Foto 2 di 2



Per questo motivo la giunta comunale ha deciso di partecipare bando per ottenere i fondi necessari alla messa in sicurezza del secondo stralcio funzionale del primo lotto.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Quest’opera è fondamentale per ridurre il rischio idrogeologico di un territorio fragile come quello di cui stiamo parlando e che ha già subito molti danni con le alluvioni del 2014 e del 2016″.

“Purtroppo dobbiamo renderci conto che episodi meteorologici calamitosi sono sempre più frequenti anche a causa di un cambiamento climatico ormai innegabile. Dobbiamo imparare ad affrontare e, dove possibile, prevenire fenomeni che stanno diventando tutt’altro che eccezionali”.

“In questo modo, non solo potremo dare risposte a chi abita in quelle zone, ma anche a tutti quegli imprenditori agricoli che in esse hanno la propria azienda o che vorrebbero investire senza il timore costante di vedere il loro lavoro distrutto a causa degli eventi atmosferici” conclude il primo cittadino albenganese.