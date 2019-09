Albenga ottiene la medaglia d’oro al merito civile, la massima onorificenza civile prevista nell’ordinamento italiano quale riconoscimento per gli atti di abnegazione, eroismo e resistenza compiuti dalla popolazione durante il periodo dell’occupazione nazi-fascista.

L’iter per ottenere tale riconoscimento era stato instaurato dall’amministrazione Cangiano che, durante la manifestazione dello scorso 25 aprile aveva annunciato il parere favorevole dalla commissione. In quel momento, però, mancava ancora il decreto finale del Presidente della Repubblica.

Afferma il Sindaco Riccardo Tomatis:”Il Prefetto di Savona Antonio Cananà ci ha comunicato l’ottenimento di questo importantissimo riconoscimento arrivato a conclusione di un iter molto complicato portato avanti in sinergia con tutte le associazioni partigiane, il comitato antifascista presieduto dall’ex assessore Mariangelo Vio, l’on. Franco Vazio e grazie al supporto della relazione storica redatta dal Professor Mario Moscardini”.

Prosegue l’ex sindaco Giorgio Cangiano: “La medaglia d’oro al merito civile è un riconoscimento che viene conferito alla città di Albenga, ma che credo sia giusto condividere con tutte le città del nostro comprensorio che ha ottenuto la Liberazione con il sacrificio di vite umane e con gli atti coraggiosi di tante persone. Spesso purtroppo non siamo in grado di apprezzare ed anzi sottovalutiamo la condizione nella quale viviamo oggi probabilmente perché non abbiamo vissuto il dramma della dittatura e della guerra Molti diritti che sono stati conquistati con il sacrificio della vita di tanti giovani oggi vengono dati per scontati. Spero che questa medaglia possa servire a far riflettere su quante sofferenze sono state patite per consentirci di vivere in una nazione più libera e più giusta.”

La consegna della Medaglia verrà effettuata direttamente dal Prefetto Antonio Cananà il prossimo 20 ottobre durante una grande manifestazione che coinvolgerà Albenga e tutto il comprensorio.

“Sarà un momento di ricordo, ma anche di festa per l’ottenimento di un importantissimo riconoscimento. Ancora una volta si dimostra che quando le cose vengono portate aventi insieme si possono ottenere grandi risultati” conclude il Sindaco Tomatis.