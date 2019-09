Albenga, l’Unitre inaugura l’anno accademico 2019/2020

Albenga. Anche quest’anno l’Unitre Comprensoriale Ingauna riapre i battenti. La cerimonia di apertura dell’anno accademico 2019/20 si terrà il 21 settembre ad Albenga.

Di seguito il programma: alle 10.30 nella chiesa di Santa Maria in Fontibus messa officiata da monsignor Giorgio Brancaleoni; alle 20 nel giardino della clinica San Michele in viale Pontelungo va in scena “Il giro del mondo in 80 passi… di danza” spettacolo di danze etniche, poesia, teatro e musica, con le allieve della Scuola di danza Asl di Loano e con Maddalena Gallantini, Maria Pia Fava e Gianni Gottardi. Direzione artistica di Elisa Nardi. Musica a cura di Paola Arecco e Gianni Gollo. Voce narrante Jacopo Marchisio. Alla fine dello spettacolo sarà offerto un gradevole rinfresco.

Le iscrizioni riapriranno lunedì 23 settembre, dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17 presso la sede centrale di via Roma 58, terzo piano, e in seguito presso le sedi di Borghetto e Ceriale.

Le lezioni ripartiranno lunedì 21 ottobre, durante la cerimonia di inaugurazione e nei giorni di apertura della Segreteria sarà possibile avere una bozza dell’orario, che ricalcherà in gran parte quello dello scorso anno, con alcune novità.

L’Unitre inoltre parteciperà con banchetto espositivo e animazione alla Festa del Volontariato in programma il 29 settembre in piazza San Michele.