Albenga, lo sceneggiatore Davide Aicardi in edicola con il nuovo fumetto sci-fantasy dell’editore di Tex e Dylan Dog

Albenga. E’ in edicola da qualche giorno il quinto numero della serie Sci-Fantasy Odessa, edita dalla Sergio Bonelli Editore, già editrice di icone come Tex e Dylan Dog. L’albo, intitolato “La Scelta di Goraz”, ha “origini” savonesi: a sceneggiarlo è stato infatti Davide Aicardi, classe 1976, nato ad Albenga e residente a Loano.

Aicardi è conosciuto nella città delle torri per essere il docente del corso di sceneggiatura alla scuola di arti grafiche e audiovisive Visual School, ma è da ormai più di quindici anni che fa parlare di sé come operatore nel mondo dello spettacolo e sceneggiatore di diversi media quali cinema, fumetti, televisione e cartoni animati. Tra i successi su cui lo scrittore ingauno ha messo la firma dal 2005 a oggi ci sono la sit-com Camera Cafè, il successo di animazione internazionale Winx Club, i fumetti degli Angry Birds e la saga della Walt Disney “Donald Quest”, apparsa su Topolino. Il suo curriculum gli ha permesso anche di essere chiamato dal famoso regista Maurizio Nichetti a insegnare la sua materia presso la sede milanese del Centro Sperimentale di Cinematografia, la scuola di cinema più importante d’Italia e una delle più antiche e prestigiose del mondo.

A pochi mesi dall’uscita de La Sindrome di Stoccolma, sua prima fatica discografica, incisa come chitarrista e autore di testi e musica con la sua band, i Messer DaVil e reperibile su Spotify, Youtube e tutti gli stores digitali, Davide è in questi giorni in tutte le edicole dello stivale come sceneggiatore del quinto numero della serie Sci-Fantasy Odessa, “La Scelta di Goraz”. L’albo mischia atmosfere di detection e scene d’azione ambientane in un futuro non troppo lontano dove la città di Odessa si è fusa e vive ormai in simbiosi con un’astronave aliena che ha trasmutato il mondo che noi conosciamo in un’insidiosa realtà dove nulla è come sembra.

Aicardi, in partenza con il tour invernale dei Messer DaVil, è attualmente al lavoro su due progetti cinematografici che vedremo nelle sale non prima del 2021, sulla scrittura di un romanzo grafico di fantascienza erotica e sulla stesura della versione definitiva della sua opera più personale, la serie a fumetti catastrofica Extiction Seed che nel 2012 lo vide sbarcare negli USA e che verrà ristampata in un’edizione speciale e definitiva.