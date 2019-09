Albenga. Radici dei pini marittimi che crescono rigogliose, a tratti inarresstabili, al punto da rompere asfalto e marciapiedi, rappresentando un serio pericolo.

Succede in diverse zone di Albenga, e in particolare nel quartiere di Vadino, dove IVG.it ha raccolto la testimonianza diretta e le lamentele di una residente, preoccupata in particolare per automobilisti e scooteristi, ma non solo.

Foto 3 di 3





“Abito a Vadino, che ormai risulta piena di ‘dossi’ naturali, sia sull’asfalto della strada che sui marciapiedi, generati dalla crescita delle radici dei pini e molto pericolosi”, ha dichiarato la donna.

“Ad una certa ora del giorno, poi, con l’ombra dei pini, questi dossi risultano impossibili da vedere ad occhio nudo. Siccome mia figlia, a causa di un ‘dosso’ simile, situato a Villanova, a luglio ha avuto un incidente in scooter vorrei ci fosse maggiore attenzione sul tema”.

“Urgono provvedimenti immediati perchè sono pericolosi soprattutto per i mezzi a due ruote, ma anche per i passanti ignari della situazione. Io ormai lo so e faccio attenzione, ma se qualcuno arriva ad esempio ad una elevata medio-velocità e non li vede, può rischiare di cadere e farsi male seriamente”, ha concluso.