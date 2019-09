Albenga. Importante traguardo per Giacomina Vicino, nata a Savona, ma albenganese di adozione, che ha compiuto 101 anni.

A festeggiarla, nella sua casa di via Fiume, si sono recate anche Simona Vespo e Claudia Ramò, che le hanno portato gli auguri dell’amministrazione comunale.

Lucida e in forma, ha vissuto in terra ingauna la seconda guerra mondiale, di cui ha ricordi molto vivi anche in relazione all’Albenga del tempo.