Albenga, il sottopasso del Ponte Rosso diventa una galleria d’arte sullo sviluppo della personalità

Albenga. Iniziano questa mattina ad Albenga i lavori per riqualificare il sottopasso dal Ponte Rosso ad Albenga. A coordinare i lavori Emanuela Borra, con i sostenitori e finanziatori del progetto dell’associazione “Tra le Torri”: il presidente Nicola Colonna e Eugenia Galizia, la consigliera Camilla Vio e i ragazzi dello Yepp di Albenga.

“Il sottopasso non era curato ed era deturpato da scritte – spiega Emanuela Borra – così, insieme ai ragazzi del Centro Giovani, abbiamo fatto un po’ di brainstorming per capire che interpretazione dare al lavoro di riqualificazione. Alla fine abbiamo scelto come tema lo sviluppo della personalità di ciascuno di noi: lo rappresenteremo graficamente con una serie di cerchi che si intersecano tra loro, a rappresentare il fatto che tutte le persone e le esperienze, sia positive che negative, lasciano qualcosa nel carattere di ognuno ma che alla fine è ciascuno di noi a scegliere cosa prendere da queste esperienze e ‘cosa diventare’. All’inizio, davanti a tutto, il tema della famiglia come punto di riferimento”.

I lavori proseguiranno per tutta la giornata di oggi e domani. “Tutte le persone che avranno piacere di darci una mano – fanno sapere dal Comune – sono benvenute”. L’opera,s secondo le previsioni degli organizzatori, dovrebbe essere conclusa entro domani sera.