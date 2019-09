Albenga, il sindaco Tomatis: “Gli eventi sportivi portano turismo e valorizzano la nostra città”

Albenga. Il “1° Torneo del Patrono – Trofeo Residence Aurora” si è concluso ieri con la meritata vittoria delle ragazze di Albenga guidate da Coach Daniele Den Di Vicino.

Affermano gli organizzatori: “Sono stati due giorni di belle partite e di buona pallavolo sui campi del PalaLeca e del PalaMarco. Combattutissima la finalissima per il 1° posto che ha visto prevalere la squadra di casa al 3° set dopo una partita bella e combattuta come dimostrano i parziali 21-25 / 25-18 / 15-12”.

Al Palamarco si sono giocate tutte le finali che hanno visto questi risultati:

1° Albenga Volley

2° Volley Brianza Est

3° Volley Albisola

4° Bracco Pro Patria

5° Volley Como

6° Alassio Volley

I tecnici delle squadre hanno anche votato le giocatrici che più si sono distinte nei vari ruoli e queste sono risultate le vincitrici:

Miglior palleggio: Aurora Fatiguso (Volley Brianza Est)

Miglio attaccante: Giorgia Botta (Volley Albisola)

Miglior Libero: Beatrice Luzzo (Albenga Volley)

Miglior Giocatore del Torneo: Soraya Pratali (Albenga Volley)

Sottolineano gli organizzatori: “Complimenti a tutte per aver meritato sul campo questi premi. Va dunque in archivio questa prima edizione del torneo con la certezza che sarà una manifestazione che continuerà e crescerà negli anni; grazie a tutti quelli che hanno collaborato e ci hanno aiutato a realizzare questo evento, in particolare ringraziamo il sindaco Riccardo Tomatis e tutta l’amministrazione comunale, il Residence Aurora Resort con Andrea e Rachele, il Frantoio Armando Garello, Thalia Flor di Busnardo Tiziana, tutte le società che hanno partecipato e tutti i volontari e collaboratori che hanno reso possibile la riuscita di questo evento”.

Il sindaco Riccardo Tomatis afferma: “Eventi di questo tipo sono importanti perché promuovono i valori dello sport tra i ragazzi, inoltre, organizzare questi tornei permettono di avere molte persone che gravitano nella nostra bella città in un periodo di bassa stagione, si pensi alle squadre che vengono da altre regioni d’Italia, le famiglia delle ragazze che hanno partecipato al torneo, lo staff, i loro tifosi.”

Il vicesindaco Alberto Passino: “Il turismo legato allo sport ed in questo caso agli eventi sportivi si conferma essere una strada che Albenga vuole percorrere. La nostra città ha caratteristiche tali da permettere di poterla apprezzare 365 giorni l’anno. Questa la strada che abbiamo già iniziato a percorrere e la direzione nella quale vogliamo andare”.