Albenga. La città delle torri festeggia il compleanno di nonna Rina, giunta al traguardo dei 101 anni di età.

Si chiama chiama Angiola Briano ed è originaria di Savona, ma si è trasferita nell’albenganese oltre 40 anni fa con la sua famiglia (il genero lavorava ai cantieri navali). Per anni ha lavorato in veste di cuoca in ospedale.

La festa di compleanno per la speciale ricorrenza si è svolta ieri, a Lusignano, alla presenza di parenti e amici e una delegazione dell’amministrazione comunale.