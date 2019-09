Albenga, Facundo Agustin Marquez commenta il successo ai danni del Finale

Albenga. Facundo Agustin Marquez commenta (in castigliano) il successo dell’Albenga, ottenuto ai danni del Finale.

“Sono molto contento per la partita vinta e per il trattamento che sto ricevendo dalla squadra, dal mister e dalla gente della città – afferma l’attaccante argentino – abbiamo vinto le prime partite e dobbiamo continuare su questa strada, lavorando per ottenere risultati e per far sì che sia una buona stagione”.

“La differenza con il calcio argentino si nota, perché sono tipologie di calcio diverse. Il calcio argentino è un po’ più fisico, quello italiano devo conoscerlo bene, sono comunque molto contento di essere ad Albenga e spero sia una buona stagione, come è nel nostro progetto”.

“L’Albenga è una squadra forte, che lavora molto bene, il mister è preparato, gli piace lavorare al duecento per cento e abbiamo vinto tre partite non per casualità”.