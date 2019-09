Albenga. Nei giorni 27 e 28 settembre, verso la conclusione della Settimana della Gentilezza che ha visto il Comune, le associazioni e i cittadini di Albenga prendersi cura della propria città con spirito di reciproca cortesia, i giovani di Yepp Albenga hanno realizzato una decorazione del sottopassaggio che collega il Lungocenta con Piazza Francesco Petrarca, dove si trova la sede della Croce Bianca di Albenga.

I ragazzi, coordinati da Emanuela Borra e dalla consigliera comunale Camilla Vio, hanno sviluppato l’idea; poi, con l’aiuto di volontari di altre associazioni, dei giovanissimi partecipanti al progetto “Puliamo il mondo” e di amici che si sono aggiunti per puro spirito di collaborazione, in due giorni ha preso forma un murale che rappresenta i valori della gentilezza e della crescita personale attraverso disegni, elementi geometrici e citazioni in diverse lingue.

Galleria fotografica Albenga, riqualificato il sottopasso della Croce Bianca









Il lavoro è stato possibile grazie al contributo di Associazione Tra le Torri, che ha fornito i materiali, del Comune di Albenga che ha imbiancato il sottopasso e sostituito l’illuminazione, e delle Croce Bianca che ha dato continua assistenza ai lavori. “Oltre che a questi enti – commentano dallo Yepp – un ringraziamento dal profondo del cuore va anche ai numerosi cittadini che, mentre passavano durante la realizzazione del dipinto, si sono congratulati dimostrando di apprezzarne lo spirito, il valore come miglioramento estetico di una zona della città, e di condividere la gentilezza che ha animato questa settimana speciale”.

“Voglio ringraziare in particolar modo la professionista Emanuela Borra – commenta invece la consigliera comunale delegata alle politiche giovanili Camilla Vio – che si è prestata gratuitamente a guidare la realizzazione di questa bellissima impresa. Invito tutti i cittadini ad andare a vedere l’opera e a fermarsi a riflettere soffermandosi sulle frasi che abbiamo scelto insieme ai ragazzi del centro giovani”.