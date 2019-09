Albenga: approvata all’unanimità la messa in sicurezza del torrente Arroscia in localita Abissinia

Albenga. E’ passato all’unanimità in consiglio comunale il punto all’ordine del giorno relativo alla messa in sicurezza del torrente Arroscia in Localita Abissinia.

Albenga in questi anni ha subito due gravissime alluvioni (quella del 13/16 novembre 2014 e quella del 24 novembre 2016) che hanno fortemente danneggiato l’argine del Torrente Arroscia in località Abissinia, frazione Bastia. “E ad oggi – commentano dal Comune – nonostante l’argomento fosse tornato all’attenzione anche grazie all’interessamento del consigliere delegato per la frazione di Bastia Camilla Vio, la Regione non è intervenuta”.

“In diverse occasioni abbiamo chiesto alla Regione i fondi necessari a ripristinare l’argine del torrente Arroscia manifestando anche l’urgenza di tale intervento – afferma il consigliere comunale Emanuela Guerra presentando la documentazione attestante la sua affermazione – Fino ad oggi non abbiamo avuto risposta se non in campagna elettorale quando è stato fatto un sopralluogo da parte dell’assessore regionale Giampedrone”.

“Siamo disposti a mettere da parte le polemiche e a guardare esclusivamente al bene del territorio. È importante essere uniti e chiedere alla Regione un intervento immediato per risolvere immediatamente la questione” conclude Emanuela Guarra.

“Prima ancora che come consigliere comunale – ha detto il consigliere Camilla Vio – oggi voglio parlare come cittadina residente a Bastia. La Regione si è presa degli impegni in campagna elettorale, ma non ha ancora provveduto. Adesso è giunto il momento di trovare le risorse e finanziare quello che è un intervento che è stato riconosciuto essere di fondamentale importanza sia per il territorio che per la sicurezza dei cittadini”.

“Il Comune non ha sbagliato nella presentazione delle domande per chiedere i risarcimenti dei danni alluvionali subiti – ha replicato il sindaco Riccardo Tomatis – A dimostrarlo non solo la documentazione che abbiamo presentato, ma anche il fatto che il Comune ha ricevuto i finanziamenti per eseguire l’intervento sull’altro lato dell’argine (zona Lusignano) segnalato con la stessa scheda presentata alla Regione anche per Bastia”.

Messe da parte le polemiche, dunque, il punto (modificato nella parte in cui si faceva riferimento alla visita in campagna elettorale dell’assessore Giampedrone) è stato approvato all’unanimità.