Albenga, aperte le iscrizioni ai corsi di aikido

Albenga. Sono aperte le iscrizioni ai corsi di aikido presso la sede del Nuovo Centro Studi Aikido Asd ad Albenga, in via Isonzo 11.

I corsi serali per adulti iniziano mercoledì 11 settembre, mentre i corsi pomeridiani per bambini/e e ragazzi/e apriranno lunedì 23 settembre ed avranno orari distinti in base a fascia di età.

Questa antica disciplina fondata in Giappone da Morihei Ueshiba Sensei, si può praticare ad ogni età ed è rivolta ad entrambi i sessi (in Giappone la sua pratica è molto diffusa tra le donne impegnate nella sicurezza).

Per i bambini ed adolescenti la pratica di questa arte marziale è utile non solo per ottenere un corpo più agile, ma anche per rendere la mente più pronta ed attenta ed insegnerà inoltre l’autocontrollo ed il rispetto dell’altro.

Il Nuovo Centro Studi Aikido Asd di Albenga è riconosciuto direttamente dall’Hombu dojo di Tokyo e propone, oltre ai corsi di aikido, altre attività affini alla cultura orientale ed in particolare tecniche di respirazione consapevole, rilassamento, meditazione col suono, consapevolezza corporea.

Per informazioni è possibile telefonare al 3488809283 o al 3755387797.