Albenga. Albenga aderisce all’iniziativa “Puliamo il Mondo” proposta da Legambiente coinvolgendo gli amministratori, i ragazzi delle scuole (in particolare i Licei di Albenga) e tutta la cittadinanza.

Puliamo il Mondo è l’edizione italiana di Clean up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo. Con questa iniziativa vengono liberate dai rifiuti e dall’incuria i parchi, i giardini, le strade, le piazze, i fiumi e le spiagge di molte città del mondo.

Portata in Italia nel 1993 da Legambiente, che ne ha assunto il ruolo di comitato organizzatore, è presente su tutto il territorio nazionale grazie all’instancabile lavoro di oltre 1.000 gruppi di “volontari dell’ambiente”, che da 26 anni organizzano l’iniziativa a livello locale in collaborazione con associazioni, comitati, istituzioni locali e aziende.

Legambiente dedica, anche quest’anno, una parte delle iniziative di Puliamo il Mondo all’abbattimento dei pregiudizi e delle tante discriminazioni sociali da cui ripulire città e territori del nostro Paese, con l’iniziativa Puliamo il mondo dai pregiudizi.

Le iniziative sono partite questa mattina, venerdì 20 settembre con la pulizia e riverniciatura di Parco Reduci di Russia (Vadino) e di Piazza Europa ad opera dei ragazzi del Liceo “G. Bruno”.

I primi a darsi da fare e a prendere in mano pennelli e sacchi della spazzatura sono stati gli amministratori che stanno partecipando attivamente a questa iniziativa evidenziandone l’importanza sia dal punto di vista ambientale che da quello sociale. “Puliamo il Mondo” si inserisce nelle iniziative legate e fortemente volute per la “Settimana della Gentilezza.

Di seguito gli eventi relativi a “Puliamo il Mondo” che verranno realizzati nella giornata di domani e domenica.

21 settembre 2019

Dalle ore 10,00 pulizia e riverniciatura di Parco Cotta

Dalle ore 14,00 “Riviviamo il parco”: momenti di gioco per bambini

Ore 15,45: spostamento in Piazza San Michele per lo spettacolo di bolle, a cura di Luca Mazzara

22 settembre 2019

Pulizia itinerante dalle ore 9,00 con ritrovo presso la foce e divisione dei gruppi di volontari.