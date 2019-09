Alassio, vende alcolici a minori: chiuso per 3 giorni “La Cueva”

Alassio. Ieri è stata data esecuzione ad un provvedimento emesso dal Questore di Savona, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, nei confronti di un esercizio commerciale di Alassio, con cui viene disposta la sospensione della licenza per 3 giorni.

I poliziotti hanno notificato il provvedimento al locale “La Cueva dell’Alambicco”, in via Milite Ignoto.

L’atto è stato emesso per motivi di ordine e sicurezza pubblica a seguito degli accertamenti esperiti dai poliziotti della Divisione di Polizia Amministrativa e del Commissariato Pubblica Sicurezza di Alassio, che hanno portato alla contestazione di illeciti in materia di somministrazione di alcolici a minori.

Secondo quanto appreso, gli agenti hanno riscontrato almeno due casi nei quali sono state vendute sostanze alcoliche a 16enni. Per il locale alassino, oltre alla sospensione della licenza per 3 giorni, è scattata anche una sanzione amministrativa prevista in questi casi.

Continuano, quindi, a ritmo serrato i controlli messi in atto dalla polizia di Stato nel savonese per contrastare la somministrazione e la diffusione di alcolici a minori. Altre attività ispettive proseguiranno in tutto il territorio provinciale.