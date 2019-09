Alassio. Nei giorni scorsi è stato assegnato l’appalto per rifacimento delle barriere architettoniche e il rifacimento marciapiedi di Corso Europa per un importo di 100mila euro (di cui 75mila di opere). L’appalto è stato vinto dall’impresa Mainetto di Alassio, che ha già firmato il contratto e nei prossimi giorni darà inizio ai lavori.

“Come promesso nel programma dei lavori dell’amministrazione Melgrati-ter, – commenta Franca Giannotta, assessore ai Lavori Pubblici, – continua la campagna di lavori per eliminare le barriere architettoniche e risistemare marciapiedi vecchi e obsoleti in tutta la città. Prossimamente andrà a gara anche un ulteriore lotto da 90mila euro per via Pera e via Gastaldi”.

Foto 2 di 2



“Con il precedente appalto siamo riusciti ad eliminare tutte le barriere architettoniche degli attraversamenti pedonali sulla via Aurelia, che sono statati anche illuminati, per una maggiore sicurezza; con questo appalto verrà modificato anche il marciapiede all’angolo di via Londra con via Leonardo da Vinci con lo scivolo, almeno per la parte di proprietà pubblica”, ha concluso.

“Appare evidente l’impegno dell’amministrazione di intervenire puntualmente su ogni marciapiede o impedimento a una corretta deambulazione delle persone con problemi di mobilità, ed anche delle mamme con le carrozzine, – aggiungono il vicesindaco Angelo Galtieri e l’assessore al bilancio Patrizia Mordente. – Ogni anno nel bilancio sarà nostra cura trovare le risorse per completare questa opere di abbattimento di tutte le barriere architettoniche presenti in città, per rendere la città usufruibile a tutti senza impedimenti, e lo abbiamo già dimostrato in questo anno di amministrazione”.