Alassio, sacerdote in overdose mentre è in gita con gli studenti

Alassio. Un sacerdote trovato dai suoi studenti mentre è in overdose. E’ successo ad un insegnante delle scuole medie “Ollandini” di Alassio nel corso di una gita a Cremona.

L’episodio si è verificato alla fine dello scorso anno scolastico, ma è salita alla ribalta nelle ultime ore. L’uomo, che all’epoca dei fatti stava facendo una breve supplenza come insegnante di musica, è stato trovato e soccorso proprio dai ragazzini che aveva accompagnato in gita.

“Abbiamo già gestito l’episodio come prevedono i nostri protocolli – è il commento del vescovo di Albenga-Imperia, Guglielmo Borghetti – sospendendolo immediatamente dai suoi incarichi pastorali e approntando tempestivamente un percorso di recupero. Se c’erano state avvisaglie? Assolutamente no, non sospettavamo nulla. Abbiamo letto che il sacerdote in questione avrebbe in passato palpeggiato una ragazza ma è una notizia infondata: si tratta di due persone diverse”.

L’episodio sta facendo molto discutere in queste ore nella Città del Muretto anche perché in un primo momento, erroneamente, il nome dell’insegnante è stato accostato all’Istituto Don Bosco di Alassio. Un equivoco generato, probabilmente, dal fatto che l’istituto salesiano sta ospitando in questo periodo la scuola media Ollandini (che è statale e non privata) a causa di alcuni lavori di ristrutturazione. “Noi non c’entriamo assolutamente nulla con questa vicenda – precisa il legale rappresentante dell’Istituto, don Giorgio Zazza – non abbiamo insegnanti religiosi di musica, non abbiamo fatto alcuna gita a giugno né alcuna gita a Cremona. L’accostamento è totalmente errato”.