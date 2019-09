Alassio, rapina a mano armata alla Carige: due fermi

Alassio. Due fermi per rapina a mano armata avvenuta ieri alle 13 alla Carige di Alassio, in via Giuseppe Mazzini: si tratta di un uomo ed una donna, il primo parte attiva nel colpo messo a segno alla filiale, la seconda sarebbe il complice che aspettava i due banditi con l’auto bianca per la fuga in direzione Laigueglia.

I due fermi sono stati operati dalla polizia del commissariato di Alassio in collaborazione con la Squadra Mobile della Questura di Savona: sono due dei tre sospettati dell’assalto all’istituto di credito alassino.

Due uomini con volto travisato hanno fatto irruzione all’interno della banca e sotto la minaccia di una pistola si sono fatti consegnare il denaro contenuto in due casse, 33 mila euro: in seguito sono fuggiti a piedi, prima di raggiunere la vettura che li stava aspettando.

La loro posizione è ora al vaglio degli inquirenti, mentre si cerca ancora il secondo uomo autore della rapina. La polizia ha prontamente avviato i riscontri e gli accertamenti investigativi che hanno permesso di risalire a due dei tre responsabili del colpo alla Carige alassina.