Alassio, minacciano i dipendenti con una pistola e si fanno consegnare denaro: rapina alla Carige

Alassio. Rapina a mano armata alla banca Carige di Alassio, in via Giuseppe Mazzini. È accaduto intorno alle 13.

Non si sa ancora se sia stata opera di uno o più individui (si parla di due persone), ma stando alle prime informazioni raccolte, sarebbe spuntata anche una pistola con cui i dipendenti sarebbero stati minacciati.

Un testimone oculare, mentre si trovava in zona per recuperare l’auto parcheggiata, ha confermato di aver visto “due uomini allontanarsi a grande velocità a piedi, di cui uno dei due con un cappello in testa e forse una maschera per coprire il volto”.

Sul posto è intervenuto il personale della polizia di stato di Alassio, impegnato nelle indagini.

Aggiornamenti in corso