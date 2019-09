Alassio piange la scomparsa del 56enne Roberto Baldizzone

Alassio. La città del Muretto, in lutto, si stringe idealmente (e non solo) attorno alla famiglia per la scomparsa prematura di Roberto Baldizzone, di appena 56 anni.

Lascia la moglie Antonella e i suoi due figli piccoli, la mamma e il fratello Giovanni. E tantissime sono state le manifestazioni di affetto e cordoglio da parte dei suoi concittadini.

Tecnico che riparava frighi ed elettrodomestici in generale, Baldizzone era conosciutissimo e ben voluto ad Alassio, come dimostrato dall’iniziativa spontanea lanciata da Assoristobar, che, su proposta di due associati, Federico Lettera (La Mangiatoia) e Maurizio Schivo (bar gelateria Leccarie), ha deciso di istituire una raccolta fondi per due “borse di studio” che destinate ai bambini.

“Chiunque volesse partecipare, – hanno fatto sapere, – può fare una donazione a piacere. La donazione può essere effettuata presso il ristorante La Mangiatoia o l’american bar U’Brecche. Oppure tramite bonifico sul c/c dell’associazione Assoristobar, segnando come causale donazione borsa di studio – ed il nome del locale coinvolto. Il totale ricavato verrà consegnato ai bambini per aiutarli. Consegneremo poi una lettera alla famiglia come associazione”.

I funerali del 56enne saranno celebrati domani (lunedì 2 settembre), alle 16,30, nella parrocchia di Sant’Ambrogio, ad Alassio.