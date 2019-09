Alassio, Cristian Cattardico: “La squadra sta crescendo e avrà un buon futuro”

Savona. L’Alassio viene superato (4-2) a domicilio dall’Imperia, nell’ultima gara di Coppa Italia Eccellenza, ed entrambe le formazioni salutano la competizione.

Pietra Ligure-Albenga e Baiardo-Sestri Levante sono le semifinali di questo torneo regionale.

“Commentare questo 4-2 non è semplice, perché i ragazzi per 80 minuti hanno giocato un’ottima partita, ripetendo la buona prestazione di una settimana fa con l’Ospedaletti – attacca il mister alassino – Oggi, con tanti giovani in campo, abbiamo disputato un’ottima partita, sono soddisfatto, l’Alassio è una squadra che sta crescendo e che avrà un futuro”.

“Dobbiamo migliorare la gestione degli ultimi minuti di gara, quando hai in campo molti giovani viene a mancare un po’ di esperienza, che ci permette di gestire meglio le situazioni in fase di possesso palla soprattutto con squadre di grande qualità come l’Imperia”.

“In settimana recupero De Luca, che per noi è un giocatore importante, Roda si è ripreso e ha segnato anche una rete, Lupo e Puddu torneranno a disposizione, sono fiducioso per il campionato, perché i ragazzi stanno lavorando bene e potremmo dire la nostra, insomma, sarà difficile per tutti affrontarci, a cominciare dal match di esordio con il Sestri Levante”.