Alassio. “Ci siamo rotte le scatole di vedere le spiagge sporche, piene di mozziconi di sigaretta e plastica…”. Parole di due giovani alassine che si sono lanciate in una azione di volontariato per pulire il litorale, in particolare il tratto a fianco del porto di Alassio.

Una iniziativa nata per loro volontà, in una estate nella quale si sono moltiplicati interventi in tal senso per proteggere il nostro mare e tutelare l’ambiente, spesso portate avanti da comuni e/o associazioni.

Foto 3 di 3





“Con le prime mareggiate e l’arrivo dell’autunno i mozziconi e i pezzi di plastica lasciati dai turisti durante l’estate si riversano in mare… Per noi inaccettabile” affermano le due ragazze, Sharon di 20 e Alessia di 17 anni, studentesse dell’Alberghiero.

“Pensiamo sia stata una pulizia spinta dal buon senso civico… E speriamo che possa essere imitata anche da altri giovani che hanno a cuore la tutela delle nostre spiagge e dell’ambiente marino”.

“Nonostante negli ultimi tempi sia cresciuta l’attenzione e la sensibilità su questo tema, riteniamo che molto debba essere ancora fatto e molto si può fare, magari con misure che possano fare da deterrente per impedire certi scempi sui nostri litorali. E naturalmente con campagne culturali che possano spingere i frequentatori delle spiagge ad evitare di abbandonare mozziconi o peggio altri rifiuti, che alla fine danneggiano tutti” concludono le due giovani.