Alassio, Alberto Briatore eletto nel consiglio nazionale di Accademia Kronos

Alassio. L’alassino Alberto Briatore è stato eletto nel consiglio nazionale di Accademia Kronos. A comunicarglielo, come lui stesso ha raccontato, è stato il presidente nazionale.

“Questa mattina, – ha spiegato Briatore, – ho ricevuto una telefonata dal presidente nazionale di Accademia Kronos, Franco Floris che mi ha lasciato senza parole”.

“Sono stato eletto nel consiglio nazionale della nostra Associazione. Ero in lizza nelle passate elezioni risultando il primo dei non eletti, ed ora a causa delle dimissioni, per sopraggiunti impegni lavorativi di una consigliera, subentro al suo posto. Qualcuno dei miei volontari oggi scherzando mi ha detto “’ora sei nella stanza dei bottoni’”.

“Già da ora mi metto a disposizione del presidente e del direttivo per qualsiasi incarico mi vorranno affidare, anche se non lo nego mi piacerebbe occuparmi di cinofilia a carattere nazionale.

Primo impegno ufficiale sarà la partecipazione alla premiazione del premio internazionale “Io faccio la mia parte” che avrà luogo venerdì 27 settembre nel Campidoglio di Roma”, ha concluso.