Al via una due giorni di raccolta materiale didattico per famiglie in difficoltà promossa da Coop Liguria

Provincia. Venerdì 13 e sabato 14 settembre torna la raccolta solidale ‘Dona la spesa – materiale didattico’, organizzata da Coop Liguria per sostenere le associazioni del volontariato impegnate nella lotta alla povertà.

In tutti i punti vendita della Cooperativa (ad eccezione dei piccoli InCoop di Alassio, Albisola, Vado via Aurelia, San Terenzo di Lerici e Genova Pontedecimo), saranno presenti i volontari delle associazioni che offrono supporto alle famiglie in difficoltà per sensibilizzare Soci e clienti ad acquistare uno o più ‘pezzi’ del corredo indispensabile per frequentare la scuola: quaderni, colori, contenitori ad anelli, piccola cancelleria.

I materiali raccolti saranno immediatamente consegnati alle associazioni, che li distribuiranno ai nuclei familiari più fragili. Come sempre, l’iniziativa è organizzata grazie al supporto di oltre 200 Soci volontari, che affiancano Coop Liguria nell’organizzazione delle attività sociali, solidali a aggregative.

‘Dona la spesa’ è solo una delle iniziative messe in campo da Coop Liguria a sostegno della scuola. Il 9 settembre ha preso il via la sesta edizione di ‘Coop per la scuola’, la raccolta che permette a genitori e nonni di sostenere le scuole dei propri figli facendo acquisti in Coop: i buoni raccolti attraverso la spesa possono essere donati agli istituti scolastici i quali, collezionandoli, possono richiedere i premi didattici contenuti in un apposito catalogo (tecnologia, materiali per la didattica, materiali di cartoleria, ecc.) Negli ultimi 5 anni l’iniziativa ha distribuito alle scuole liguri premi per 3,8 milioni di euro;

Già dal 2 settembre sono aperte le iscrizioni per partecipare ai percorsi didattici ‘Saperecoop’, che Coop Liguria offre gratuitamente alle scuole di ogni ordine e grado sui temi della corretta alimentazione, dell’ambiente e della cittadinanza attiva. Le proposte, che ogni anno coinvolgono più di 30 mila bambini e ragazzi, sono consultabili sul sito dedicato www.saperecoop.it.