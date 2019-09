Al via le riprese di “Io sono Vera”, il film di Beniamino Catena: nel cast anche giovani savonesi

Finale/Borgio/Pietra Ligure. Prenderanno il via domani tra Finale Ligure, Borgio Verezzi e Pietra Ligure le riprese del film “Io sono Vera”, opera prima del regista Beniamino Catena, noto a livello internazionale per i molti progetti tra i quali le famose fiction Squadra Antimafia e Rosy Abate per Mediaset.

Il film, prodotto dalla Macaia Film e patrocinato dalla Genova Liguria Film Commission, non solo valorizzerà le bellezze e la realtà di un territorio molto familiare al regista ma anche i giovani talenti del luogo, scelti con un casting lo scorso luglio. Tra questi l’attore professionista Manuel Zicarelli di Pietra Ligure e molti ragazzi della Compagnia del Barone Rampante, realtà teatrale unica e eccellenza nel territorio ligure, nata quattordici anni fa (21/10/2005) a Borgio Verezzi, nel “Paese del Teatro” e nella sua consolidata tradizione teatrale, che saranno impegnati sul set.

La giovanissima Caterina Bussa, classe 2005, residente a Borgio Verezzi e allieva del Laboratorio Teatrale della Scuola Media di Borgio Verezzi e della Compagnia del Barone Rampante, scelta fra più di 300 aspiranti, infatti sarà Vera bambina. Accanto a lei Sofia Calli e Kwitchoua Tiokou Maria Costanza, sempre provenienti dal Laboratorio Teatrale della Scuola Media di Borgio Verezzi, presso la quale verrà girata una scena del film. La loro insegnante è la prof.ssa Marcella Rembado, presidente della stessa Compagnia del Barone Rampante.

Come anticipato, nel cast è presente anche l’attore pietrese Manuel Zicarelli. Formatosi presso la Scuola di recitazione del “Teatro Stabile di Genova”, esordisce in teatro per poi lavorare al cinema ne La città ideale di Luigi Lo Cascio (Venezia 69) e successivamente sul piccolo schermo, dove recita su Rai 1 nel film tv “La classe degli asini” di Andrea Porporati, nella fiction “Il capitano Maria” con Vanessa Incontrada e Giorgio Pasottidi e su canale 5 ne “L’isola di Pietro”. Per il cinema è anche autore e regista del film “Ho bisogno di te” che ha partecipato – come unica pellicola italiana – al “Riviera International Film Festival” di Genova Sestri Levante. Il suo lavoro lo porta spesso a Milano o a Roma, ma tutte le volte che può torna nella sua Pietra Ligure, per tenere i corsi di recitazione alla scuola di teatro ‘Il Barone Rampante’ di Borgio Verezzi. Manuel Zicarelli, affiancherà sul set del film, i noti attori a livello internazionale Marta Gastini, Davide Iacopini, Marcelo Alonso, Anita Caprioli, Paolo Pierobon e Manuela Martelli.

Al termine la produzione si sposterà in Cile, a San Pedro di Atacama, per proseguire e terminare i lavori di ripresa.

La trama