Al termine i lavori sul ponte di Acquafredda a Millesimo, Isella: “Gli automobilisti rispettino le limitazioni o chiuderemo il viadotto”

Millesimo. Proseguono come da programma i lavori di consolidamento e risanamento strutturale del ponte al chilometro 4+335 sulla Strada Provinciale 51 Bormida di Millesimo. La conclusione degli interventi è prevista entro l’autunno e il cantiere, in questa ultima fase, garantisce la transitabilità sul ponte a senso unico alternato e con restringimento di corsia.

Il consigliere provinciale con delega alla viabilità, Luana Isella, dichiara: “In relazione alle ultime fasi delle lavorazioni riguardanti l’impalcato e gli imbocchi del ponte, per continuare a consentire il transito di tutti i mezzi, si è deciso di procedere con il senso unico alternato con restringimento della corsia a 2,75 metri, come da codice della strada, e segnaletica per accompagnamento dei mezzi di lunghezza 10-12 metri in modo che possano accedere in sicurezza. Tali interventi sono stati pensati proprio per non chiudere il passaggio sul ponte ad alcun mezzo, nel rispetto degli accordi che la Provincia di Savona ha preso con le Imprese e le amministrazioni locali”.

“Per agevolare, quindi, la conclusione del cantiere, entro l’autunno, e restituire una strada fondamentale per il territorio, chiedo agli automobilisti in transito prudenza unitamente a correttezza e rispetto delle limitazioni imposte per evitare blocchi al traffico, come peraltro già avvenuti poche settimane fa”.

“Se si verificheranno comportamenti non consoni alle prescrizioni descritte si procederà a mettere in atto ordinanze di limitazioni di transito per sagoma e peso”, conclude Isella.