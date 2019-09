Al circolo “Doncarlos” di Spotorno una cena benefica per l’Associazone Autismo Savona

Spotorno. Un pasta party benefico. E’ quello che si terrà sabato 7 settembre, alle 20, al circolo U.S. ACLI “Doncarlos” in collaborazione con l’Associazione Autismo Savona “Guardami negli occhi”.

Per partecipare è necessario prenotare entro e non oltre mercoledì 4 settembre, tramite iscrizione sul foglio affisso in bacheca, indicando il nome ed il numero di partecipanti, oppure inviando un messaggio al numero 3402735383 (Betta).

La quota di partecipazione prevede un’offerta minima di 5 euro a persona. Visto il carattere particolare della cena si invitano i soci a partecipare numerosi e ad estendere l’invito anche a famigliari ed amici.

L’intero incasso verrà devoluto a favore dell’Associazione Autismo Savona “Guardami negli occhi”.