Ad Albenga una serata dedicata al “Peperone” di Carmagnola

Albenga. La Liguria è al primo posto della classifica compilata in base all’assegnazione dei diplomi di “Peperone Ambassador”, conquistandone 5, che sono stati assegnati a Lorenza Giudice del blog “Anchesenza”, che ha anche partecipato alla finale del contest; Cinzia Chiappori chef Osteria Tempo Stretto Albenga; Marco Damele agri chef di Camporosso; Federico Lanteri chef del Torrione di Vallecrosia e Stefano Pezzini giornalista della Stampa e curatore del blog liguriaedintorni.it e della rubrica “Liguria del gusto” di IVG.it. I cinque “Peperone Ambassador” liguri sono stati insigniti del riconoscimento a Carmagnola, capitale del peperone, dove è in corso la grande Fiera del Peperone arrivata all’edizione numero 70.

E proprio per celebrare il peperone di Carmagnola, vera eccellenza piemontese, Cinzia Chiappori, ha invitato i colleghi savonesi associati all’Unione regionale cuochi, Lorenza Giudice e Stefano Pezzini, recentemente insigniti del diploma di “Peperone Ambassador” per una cena dove il peperone di Carmagnola sarà protagonista di tutto il menù. Cinque piatti con i cinque peperoni prodotti dal Consorzio del Peperone di Carmagnola: il peperone quadrato, che presenta una forma cubica e quattro punte; il peperone quadrato allungato più piccolo ma con una buccia spessa, che si asporta facilmente dopo la cottura; il Corno o Lungo che ha forma allungata, come quella di un corno e un sapore dolce e croccante; il Trottola a forma di cuore e con una piccola punta che lo rende simile a una trottola e il Tomaticot dalla forma tondeggiante e leggermente schiacciata ai lati, proprio come un pomodoro molto croccante e dal gusto delicato.

Gli chef utilizzando i peperoni delle cinque varietà del Consorzio realizzeranno piatti originali e dove il protagonista assoluto sarà appunto questo ortaggio.

“L’esperienza a Carmagnola è stata bella soprattutto, ricca di spunti. – dichiara Cinzia Chiappori dell’Osteria del Tempo di Albenga – per questo ho chiesto a Lorenza e Stefano di realizzare qualcosa insieme per condividere con tutti i clienti ed amici piatti nuovi ed originali, dove il peperone sarà protagonista con le nostre ricette. Un menù goloso dove tradizione e innovazione saranno protagonisti”,

La cena si svolgerà venerdì 13 settembre, all’Osteria del Tempo Stretto, con inizio alle ore 20.00 con un menù ancora work in progress, con cinque piatti ed un prezzo a persona fissato in 35 euro, vini compresi. Per prenotazioni 3926221924. L’osteria del Tempo Stretto è un Ristorante della Tavolozza e si trova a Albenga in regione Rollo, al numero civico 40.