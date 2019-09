Accusa un malore fatale mentre è al volante e si schianta con l’auto a Finalborgo

Finale Ligure. Questo pomeriggio un uomo di circa 60 anni è morto a Finalborgo a causa di un grave malore che lo ha colpito mentre si trovava al volante della sua auto.

Secondo quanto riferito, l’uomo stava percorrendo la strada che conduce per Calice. Giunto all’altezza del palazzetto dello sport, il sessantenne si sarebbe sentito male. L’auto, senza controllo, si sarebbe andata a schiantare contro un’altra auto e poi contro un muretto. A bordo c’era anche una donna.

Sul posto sono subito intervenute due ambulanze della croce bianca di Finale Ligure e della croce verde di Finalborgo insieme all’automedica.

Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il malore si è rivelato fatale. La donna è stata trasportata in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure.