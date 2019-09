Villanova d’Albenga. Oggi pomeriggio inaugura nella frazione di Ligo in Villanova d’Albenga “La Casetta dei Libri”. Si inizia alle 16 con uno scambio di libri libero “ne porti, ne prendi…”.

Alle 16,30 un Laboratorio artistico per grandi e piccini e, alle 17, l’inaugurazione de “La Casetta dei Libri” che diventa il secondo punto in Villanova, dopo quello nella Biblioteca “N. Mandela”, dove “liberare” i libri. Un modo per intrecciare l’amore per la lettura e i libri alla condivisione di risorse e saperi in maniera volontaria, collaborativa e gratuita.

A seguire momenti di Letture ad Alta Voce a cura del Gruppo “Cosavuoichetilegga” e della Biblioteca in collaborazione con “Nati per Leggere Liguria”. “Per concludere Giochi e merenda – non dimentichiamo che siamo nelle mani del Circolo Ricreativo di Ligo – non possono mancare” dicono gli organizzatori.