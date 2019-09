A Toirano la presentazione delle “Giornate Fai d’Autunno” alla scoperta dei tesori nascosti del territorio

Toirano. Sabato 12 e domenica 13 ottobre tornano le “Giornate Fai d’Autunno”, durante le quali oltre 700 luoghi nel nostro Paese potranno essere riscoperti attraverso occhi nuovi e prospettive insolite.

Un weekend unico, irripetibile, che toccherà oltre 260 città coinvolte a sostegno della campagna di raccolta fondi del Fai “Ricordati di salvare l’Italia”, attiva ad ottobre. Due giorni per sfidare la capacità degli italiani di stupirsi e cogliere lo splendore del territorio che ci circonda, invitando alla scoperta di luoghi selezionati perché speciali, curiosi, originali e bellissimi.

Il Gruppo Fai Giovani della Delegazione di Albenga-Alassio aspetta tutti a Toirano, dove giovedì 3 ottobre dalle 16.30, presso la sala consigliare “Pietro Arnaldi” è in programma la presentazione dell’iniziativa.

“I ragazzi del Gruppo Fai Giovani, alla presenza dell’amministrazione comunale e delle autorità, in attesa di vedervi numerosi alla riunione di formazione volontari che si terrà lunedì 7 ottobre ad Albenga, presenteranno in esclusiva al pubblico tutte le aperture che caratterizzeranno l’edizione 2019 delle ‘Giornate Fai d’Autunno’. Successivamente alla conferenza stampa sarà possibile visitare in anteprima uno dei beni che durante il weekend delle Giornate sarà visitabile solo dagli iscritti Fai. Seguirà un piccolo brindisi”.

L’evento è riservato ad un numero massimo di 30 persone, pertanto è obbligatoria la prenotazione via mail all’indirizzo albenga@faigiovani.fondoambiente.it o contattando Matteo al numero 320.1483749 o tramite i canali social di Facebook e Instagram.