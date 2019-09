Pietra Ligure. Ieri, lunedì 16 settembre, il nuovo direttivo dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato (Anps) guidato dal presidente nazionale Michele Peternoster si è riunito presso la sala meeting del Grand Hotel di Pietra Ligure per discutere importanti argomenti strategici ed innovativi attinenti. E’ la prima volta che un evento di questo genere si svolge in Liguria.

Tra questi: questioni di gestione amministrativa; proposte di modifica all’attuale statuto e regolamento di attuazione, al fine di rendere il sodalizio più efficiante ed in linea alle nuove ed attuali esigenze; considerazioni e valutazione dei rapporti con l’amministrazione della Polizia di Stato nazionale e locale; la gestione dei gruppi di volontariato e protezione civile aderente alla normativa del terzo settore; il prossimo raduno nazionale; l’incontro-riunione con i cinque presidente delle sezioni Anps della Liguria per acquisire eventuali loro richieste, suggerimenti e proposte legate all’andamento associativo territoriale.

Nella circostanza il presidente della sezione di Savona Roberto Di Guida è stato nominato delegato coordinatore regionale.

Il questore di Savona Giannina Roatta ha presenziato il consiglio, dando il via ai lavori, rivolgendo un saluto ai partecipanti ed un augurio per il proficuo proseguimento, anche a riprova della vicinanza dell’amministrazione della Polizia di Stato dimostrata, in ogni occasione nei confronti di tutti gli appartenenti al sodalizio.