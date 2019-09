A Millesimo una campagna di sensibilizzazione per il decoro urbano e la pulizia 

Millesimo. “TeniAmo pulito Millesimo”: questa l’iniziativa in programma per domenica 22 settembre, con ritrovo in piazza IV Novembre alle ore 9, per ripulire, armati di guanti e sacchetti, le aree verdi con i volontari.

Come spiega il vicesindaco Francesco Garofano: “È solo l’inizio di un percorso che vede, prossimamente, l’inserimento di un nuova cartellonistica nelle zone frequentate dai bambini e nei punti più soggetti al degrado. In questo senso la collaborazione con le forze dell’ordine è massima e sicuramente sarà di grande aiuto l’innesto di un nuovo agente di Polizia Locale”.

“Inoltre stiamo valutando la possibilità di recintare alcuni giardini ed aree gioco per i bimbi introducendo orari di apertura/chiusura degli stessi al fine di evitare danneggiamenti, abbandono rifiuti, o comunque un uso improprio del patrimonio comunale. Il vero cambiamento parte da noi; gesti piccoli, concreti e pieni di rispetto che ci aiutano a vivere meglio il nostro Paese: l’Amministrazione comunale invita a prendere coscienza che alcuni comportamenti possono fare davvero la differenza, perché avere un paese più pulito e decoroso per tutti dipende anche da ognuno di noi”.

“Pensiamo che per fare questo servano esempi concreti, infatti l’Amministrazione comunale si pone l’obiettivo di promuovere una campagna permanente ‘anti-degrado’ a 360°, una campagna sociale che parta da piccoli accorgimenti e consigli di buone pratiche fino ad arrivare a questioni di più ampio respiro – commentano i consiglieri Nicolò Goso e Michele Fracchia, incaricati per le politiche giovanili e il decoro urbano – A tal proposito, con la collaborazione della locale sezione Alpini, sono in fase di organizzazione i primi due appuntamenti per la pulizia del nostro borgo: il primo sarà domenica 22 settembre e il secondo la mattina di domenica 13 ottobre”.

“I cittadini che volessero contribuire allo sviluppo di questo progetto e partecipare alle iniziative, possono contattare l’ufficio tecnico comunale o gli amministratori di riferimento. Insieme possiamo lavorare meglio e trovare nuove proposte e nuove idee.”