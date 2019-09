A Marina di Loano tutto pronto per la prima edizione del Marina Wedding Day

Loano. A Marina di Loano è ormai tutto pronto per la prima edizione del “Marina Wedding Day”, la giornata interamente dedicata agli sposi in programma domenica 15 settembre dalle 15 alle 20 presso lo Yacht Club Marina di Loano ed “Il Ristorante YCML”, che per l’occasione si trasformeranno in una suggestiva location per matrimoni ed ospiteranno wedding-planner, designer di abiti, truccatori, parrucchieri, pasticcieri, i quali presenteranno le loro migliori creazioni per “il giorno più bello”.

Il “Marina Wedding Day” è organizzato da Marina di Loano e da “Il Ristorante YCML” e curato da Silvia Rosso (responsabile degli eventi) e Scalone Rosella (responsabile di promozione e comunicazione) e vedrà la partecipazione di grandi ospiti: la madrina dell’evento sarà la conduttrice televisiva Elena Ballerini; saranno presenti l’attore e regista Simone Gandolfo e la wedding-planner internazionale Anna Frascisco. Ad arricchire la giornata la performance “The Beat Art Concept” del dj Rudy Mas.

Accolti dallo staff dello Yacht Club e de “Il Ristorante YCML”, i partecipanti potranno visitare le sale interne e le splendide terrazze sul mare e scoprire la perfetta “mise en place” da cerimonia nonché le ultime tendenze di abiti da sposa e da sposo, bomboniere, wedding planners, parrucchieri, servizi fotografici e video. Ricchissimo il programma della giornata.

A partire dalle 15 si potrà accedere alla main lobby dello Yacht Club Marina di Loano per curiosare fra gli allestimenti e interagire con gli espositori: curiosare e fare 1000 domande a tutti i fornitori che interverranno. L’elenco è lunghissimo: Mamberto Agenzia di Viaggi; Smile Travel; Anna Frascisco Events & Weddings Planner; Animazione Bimbi e Matrimoni Mago Taz Atelier; Atelier & Weddings Planners La Rosa di Tulle; Atelier Wedding Room Sposa; Bomboniere e Oggettistica Nuziale Oggetti & Confetti; Dj Set e Illuminazioni Wedding Daniel Dj Noir; Dj Set e Beatart Rudy Mas; Fioristi Fior di Latte; Noleggio Auto Nuziali My Rentals; Parrucchieri e Salone Dessange Paris; Pasticceria Marquise; Simo La pasticceria che sognavo; Photographer Silvio Massolo; Videomaker Photomaio Production Alberto Moirano; Servizio Noleggio Yachts Frauscher Jetski & Frauscher Riviera; Service Audio e Luci Vibraservice; Weddings Planner Claudia Atzori; Weddings Planner Daniela Mengarelli; Weddings Planner Sonia Rienzo; Gioielleria Caretti di Loano.

Registrandosi presso la zona reception al piano terra i patecipanti riceveranno la “Marina Wedding Bag” nella quale si potranno trovare tutti i contatti dei fornitori selezionati e si potranno custodire le loro offerte. All’interno è presente anche un piccolo regalino profumato. Alle spalle sarà allestita la postazione Frauscher, presso la quale gli sposi potranno richiedere un servizio fotografico all’isola Gallinara e scegliere la loro Frauscher.

Al primo piano, nella main lobby, è stata allestita la zona espositori: qui le coppie potranno scoprire le ultime tendenze del settore e trovare e scegliere ogni dettaglio per rendere ancora più speciale il giorno del loro matrimonio.

Sempre nella main lobby, alle 17, è in programma “Table Setting”, workshop gratuito di Anna Frascisco, una delle più conosciute event e wedding planner in campo internazionale. Durante il workshop (gratuito) di cui sarà protagonista, l’esperta si metterà a disposizione dei presenti rispondendo a domande e fornendo utili consigli per allestire una magnifica tavola nuziale.

La partecipazione è gratuita, ma occorre prenotare inviando una mail a silvia.rosso@marinadiloano.it o un messaggio WhatsApp al numero 366.904.0005. Al momento è ancora disponibile un numero di posti assai esiguo, perciò occorre affrettarsi.

Alle 18 sulla terrazza di levante al secondo piano si terrà una imperdibile sfilata di moda: i due atelier di abiti da sposa e sposo “La Rosa di Tulle” di Albenga e il “Wedding Room Sposa” di Ventimiglia danno vita ad una sfilata di abiti da sposa e da sposo e di abiti da sera. Sarà possibile scoprire le novità moda del 2020 e la nuova collezione di Nicole Spose 2020. Elena Ballerini sarà la madrina della serata. L’evento sarà discusso presentato dall’attore e regista Simone Gandolfo, protagonista nella serie Rai “RIS Roma”. Durante la sfilata è in programma anche un’esibizione di ginnastica ritmica a cura della scuola “Ginnastica Ritmica Marenola 1914” e la spettacolare performance artistica del dj Rudy Mas. Ma le sorprese non finiscono qui.

Alle 20 sulla terrazza di ponente è in programma un “Aperiwedding” durante il quale si potranno gustare le specialità della cucina de “Il Ristorante YCML”, che proporrà una serie di assaggi dei propri piatti nuziali. Ogni matrimonio è caratterizzato in maniera unica anche dal menu, ma per capire quali prelibatezze scegliere occorre prima provarle: questa sarà l’occasione giusta. La terrazza di ponente verrà allestita “a wedding” con dj set, illuminazioni da perdere il fiato ed un emozionante taglio della torta finale. Una goduria anche per le papille gustative.

Per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria. L’ingresso avrà un costo a persona di 25 euro comprensivi di accesso illimitato al buffet gourmet e un drink alcolico/analcolico incluso. Le seconde consumazioni avranno un costo di 10 euro l’una. Il parcheggio sarà gratuito.