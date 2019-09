A luglio arrivi e presenze di turisti in calo: maglia nera per la provincia di Savona con -6,71%

Regione. Flussi turistici ancora in calo per Genova e la Liguria, con anche un mese di luglio che restituisce dati negativi rispetto al 2018. La flessione riguarda tutte le province, e pesa sia sugli arrivi sia sulle presenze, sia su turisti italiani che stranieri: maglia nera per la provincia di Savona con un -6,71%.

I numeri, pubblicati dall’osservatorio turistico regionale, parlano chiaro: l’estate 2019 si conferma essere un’estate difficile per il settore, con una flessione che inverte il trend positivo registrato negli ultimi anni.

A luglio infatti gli arrivi, a livello regionale sono calati del -2,68% rispetto allo stesso mese del 2018, mentre le presenze del -4,87% . Tradotto in numeri assoluti un calo di 18.527 arrivi per un ‘buco’ di 129.108 pernotti.

Per quanto riguarda Genova i numeri sono rispettivamente -3,04% e -4,44%, che vuol dire una perdita di 6.795 arrivi e 27.168 pernotti, che confermano il trend negativo di questo difficile 2019: da gennaio a luglio infatti mancano all’appello 44.030 arrivi e 108291 pernotti, un calo rispettivamente di 4,46% e 4,64%.

Non va meglio per le altre province liguri, tutte accumunate dal segno meno: -1,62% di arrivi e -2,78% di presenze per Imperia, -2,16% e -3,61% per La Spezia e -3,30% e -6,71% per Savona.