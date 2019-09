Ceriale. Prosegue il doppio progetto ambientale con il Gaslini di Genova, che ha visto a fine agosto una doppia iniziativa organizzata dal Comune di Ceriale e dall’Assessorato all’Ambiente: protagonisti ancora una volta i bambini.

Successo per il concerto “Aspettando Natale d’Agosto” con i BluCobalto-Negramaro Tribute, che si è svolto in piazza Eroi della Resistenza: gli stabilimenti balneari aderenti hanno fatto partecipare i propri clienti all’evento musicale e durante la serata sono state raccolte offerte in beneficenza per i progetti del Servizio Ambiente “Ceriale per i Bambini del Gaslini” e “Ceriale per il Santo Natale”. Il concerto è stato offerto dal “Melograno” di Ceriale, dal fisioterapista Daniele Gaglioti di Ceriale e dal panificio F.lli Papa di Ceriale. Il tutto in collaborazione con il team “Forza Cuore Gio.I.A.” (Giovanna, Isamara e Alessia), il Melograno di Ceriale, Daniele Gaglioti, il panificio F.lli Papa, l’associazione Bagni Marini e la Croce Rossa cerialese. Un ringraziamento anche per il servizio antincendio della ditta Electro Fire di Pietra ligure di Edgardo Carelli ed Andrea Bianchi e tutti i sostenitori presenti e partecipanti alla manifestazione.

di 12 Galleria fotografica A Ceriale è “Natale ad agosto” per i bambini del Gaslini









Oltre al concerto si è svolta l’iniziativa “Natale d’Agosto”: a tema natalizio sono stati addobbati gli stabilimenti balneare aderenti, organizzando, con i propri ospiti tornei di tombola e/o mercante in fiera e/o burraco, e/o carte, etc… Il ricavato è stato devoluto in beneficenza ai progetti ambientali “Ceriale per i Bambini del Gaslini” e “Ceriale per i Bambini del Santo Natale”.

E non poteva mancare Babbo Natale, a bordo della propria slitta, con l’aiuto del proprio Elfo, che ha consegnato presso ogni stabilimento aderente i panettoni per la merenda offerti da Mercatò Dimar SpA. Babbo Natale e l’Elfo hanno poi fatto merenda con tutti i bimbi, con croissant, marmellata e nutella offerti dal Conad Margherita di Ceriale.

Ad aprire il “Natale d’Agosto” a Ceriale l’assessore all’Ambiente Eugenio Maineri: “Una manifestazione ben riuscita e molto partecipata, i bambini, soprattutto i più piccoli, negli stabilimenti balneari erano molto emozionati nel vedere Babbo Natale e una insolita e originale atmosfera natalizia nei giorni di agosto, in piena estate: una iniziativa molto apprezzata, anche dai genitori dei piccoli che hanno preso parte all’evento”.

Infine alcuni degli stabilimenti balneari hanno organizzato il cenone della vigilia, la sera prima dell’evento.

Ecco gli stabilimenti balneari aderenti: Bagni San Sebastiano; Bagni Ilda; Bagni Pirata; Bagni Cavallino Bianco; Bagni Ceriale; Bagni Angela; Bagni Samoa; Bagni Golden Beach; Bagni Non E’ Rimini; Bagni Turista.