A Cengio un’esercitazione dei gruppi di Protezione civile della Val Bormida

Cengio. Operazioni di spegnimento incendio, bonifica e manovre di primo soccorso: questo il programma dell’esercitazione intercomunale di Protezione civile che si terrà a Cengio domenica 8 settembre.

I volontari dell’Antincendio Boschivo si ritroveranno alle 8 in località Isole e per tutta la mattinata saranno impegnati per migliorare le prestazioni di squadra e di attrezzature a disposizione in caso di emergenza.

Parteciperanno anche i Vigili del Fuoco, la Croce Rossa di Cengio e gli altri Gruppi Comunali della Val Bormida.