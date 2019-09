A Carcare parte il nuovo anno accademico dell’Univalbormida con un gradito ritorno

Carcare. Torna anche quest’anno, per il ventisettesimo anno accademico dell’Univalbormida di Carcare (che verrà inaugurato sabato 5 ottobre, alle 16, nell’aula magna del liceo Calasanzio) il corso di modellistica e confezione tenuto dall’Istituto di Moda Tifdi di Savona.

Le lezioni hanno l’obiettivo di formare gli allievi per l’indipendenza lavorativa domestica e domiciliare. In un periodo di difficoltà economica, infatti, è importante riuscire a creare abiti, camicie, pantaloni, giacche e quant’altro per il fabbisogno famigliare, ma anche poter imparare un possibile mestiere che dia soddisfazione a chi lo esercita.

Per saperne di più, proprio per lunedì 30 settembre, alle ore 18.30, è in programma un Open day di presentazione nelle sale della biblioteca civica Barrili di Carcare.

Sarà questa l’occasione per conoscere il programma dettagliato del corso, per confrontarsi sui giorni di frequenza, e ascoltare le varie esigenze, nonché saranno approfonditi gli argomenti di modellistica e confezione di maggiore interesse di ognuno. Sarà presente il Docente di riferimento del corso stesso per dare maggiore risoluzione alle richieste di ogni interessato. Per info: 347 4772991 – 019 7499163.