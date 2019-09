A Carcare associazioni protagoniste del weekend con due iniziative per grandi e piccini

Carcare. Un pomeriggio per i più piccoli all’insegna del rispetto per l’ambiente e un appuntamento ormai consueto dedicato allo sport.

“Caccia del tesoro ecologica” e “Carcorrendo”, queste le due iniziative del weekend che si terranno a Carcare e sono entrambe organizzate dalle associazioni del territorio.

Per quanto riguarda la prima, l’Equipe 6595 insieme a VbEventi aspettano bimbi e ragazzi dai tre ai quindici anni sabato 14 settembre alle 15.30 a San Giovanni del Monte, dove, sotto la tutela dei genitori, potranno divertirsi con un gioco a squadre, diversificato in base all’età, lungo un percorso guidato che insegna il rispetto della natura. Il costo di iscrizione sarà di tre euro a bambino.

Domenica mattina, invece, la Pro loco darà il via alla quarta edizione della Carcorrendo, la corsa podistica su circuito urbano, in memoria di Vincenzo Gallicchio e, per le categorie junior, dei due giovani scomparso prematuramente Manuela Irgher e Giacomo Comparato. La partenza sarà alle ore 10 in via Naronti.