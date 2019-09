A Cairo un pomeriggio per ricordare Pierangelo Tognoli

Cairo Montenotte. Sabato 28 settembre alle 17.30 nelle salette cairesi di via Buffa è in programma “Un appuntamento per ricordare il compianto Pierangelo Tognoli”. L’evento si svolge nell’ambito delle iniziative dell’Accademia Bormioli di Cairo Montenotte.

Nato nel 1935, cairese doc (anzi rocchettese da tre generazioni) era impiegato in Comune. Grande appassionato di storia e cultura locale (aveva pubblicato il libro “Cairo nella storia della Liguria e della Nazione”) era impegnato nel sociale come volontario al sindacato Cisl, membro del comitato per la difesa dell’ospedale e in campo religioso come amministratore della parrocchia di Rocchetta, componente del consiglio parrocchiale, segretario delle opere parrocchiali educative e sociali, testimone dei valori cristiani e delle autentiche tradizioni.

Grande appassionato di montagna, è stato uno dei fautori della Casa Alpina Cairese delle Terme di Valdieri. Ideatore del Palio delle contrade rocchettesi, era grande cultore della memoria locale e dei valori perenni della famiglia, della comunità e della solidarietà. Era un punto di riferimento per tutti, grazie al suo equilibrio, la sua sapienza e moderazione nonché per le sue conoscenze a tutto campo. Con la sua morte ha lasciato un grande vuoto e una grande eredità morale a tutti coloro che lo hanno conosciuto.

Pierangelo si è sempre distinto per sue le qualità di gentilezza, disponibilità, impegno e competenza in tutti i settori nei quali si è dedicato. Ancora impegnato nella vita religiosa, sociale e in famiglia, sì è spento improvvisamente a 78 anni, nel 2013, a causa di problemi cardiaci.

A ricordarlo saranno alcuni amici e compagni di lavoro.