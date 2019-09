5 Miglia del Lago di Osiglia: Corrado Pronzati e Eleonora Serra i vincitori della 15ª edizione

Osiglia. Dopo il rinvio avvenuto il 27 luglio, causato dall’allerta meteo, nella serata di ieri si è svolta la 5 Miglia del Lago di Osiglia. La corsa podistica non competitiva, giunta alla quindicesima edizione, ha preso il via alle ore 19 presso il circolo tennis del lungolago.

I concorrenti si sono sfidati lungo un percorso di 8,054 chilometri, 5 miglia appunto. Come da tradizione ormai consolidata, i podisti hanno affrontato il tragitto, due giri intorno al lago, con passaggio sul ponte: 89 hanno portato a termine la gara, 73 uomini e 16 donne.

L’evento, organizzato da ASD Lago di Osiglia, in collaborazione con Atletica Gillardo Millesimo, Comune di Osiglia e Proloco Osiglia, per la terza volta ha visto anche lo svolgimento di una family run, sulla distanza di un solo giro, che ha avuto 34 partecipanti.

La vittoria è andata a Corrado Pronzati della Casa della Salute che ha avuto la meglio con quasi 2 minuti di vantaggio su Davide Fia dell’Atletica Mondovì; terza posizione per Luca Molineri dell’Atletica Saluzzo a 2’16″ dal primo.

A seguire, 4° Mario Prandi (Cambiaso Risso), 5° Mauro Biglione (Cambiaso Risso), 6° Andrea Ermellino (Cambiaso Risso), 7° Eros Gandolfi, 8° Fabio Granata (Atletica Cairo), 9° Luca Mondino (Atletica Mondovì), 10° Fabrizio Moscarini (Atletica Mondovì), 11° Mario Chiaramello (Podistica Buschese), 12° Ivan Pesce (Valmaremola), 13° Pasquale De Martino (Cambiaso Risso), 14° Cesare Siri (Emozioni Sport), 15° Patrizio Vadone (RunRivieraRun), 16° Carlo Beltrame (Atletica Cairo), 17° Stefano Ariu (RunRivieraRun), 18° Giovanni Zuffo (Runners Loano), 19° Mattia Trombetta, 20° Adriano Bertano (RunRivieraRun).

Successo mai in discussione anche nella gara femminile, con Eleonora Serra dell’Atletica Arcobaleno, 29ª assoluta e prima donna in 35′ netti; seconda Daniela Prato dell’Atletica Cairo in 36’37”; terza Aurora Pasquino della Ferrero in 37’07”. A seguire, Marina Saccone (RunRivieraRun) quarta, Anna Castello (Podistica Savonese) quinta, Laura Leoncino (Podistica Savonese) sesta.

Nelle singole categorie anagrafiche, questi i podi: 1° Corrado Pronzati, 2° Davide Fia, 3° Fabio Granata (16-39 m.); 1° Luca Molieri, 2° Mario Prandi, 3° Andrea Ermellino (40-49 m.); 1° Mauro Biglione, 2° Fabrizio Moscarini, 3° Cesare Siri (50-59 m.); 1° Pasquale De Martino, 2° Giancarlo Zaghi (Atletica Cinisello), 3° Dario Donati (Podistica Savonese) (60 e oltre m.); 1ª Martina Perotti, 2ª Alessia Rainero, 3ª Alice Chinello (16-39 f.); 1ª Eleonora Serra, 2ª Daniela Prato, 3ª Marina Saccone (40-49 f.); 1ª Aurora Pasquino, 2ª Rosella Perata, 3ª Laura Vittonetto (Runners Loano) (50 e oltre f.).

Ecco la classifica completa.

.